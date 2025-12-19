BUCHLOE/A96. Am Nachmittag des 19.12.2025 kam es auf der A96 Ri. München Höhe Buchloe-Ost zu einem Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Pkw. Ein vorrausfahrender 58-Jähriger Pkw-Fahrer musste, aufgrund hohem Verkehrsaufkommen verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 24-Jährige Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem vorrausfahrenden Pkw auf. Ein hinter den beiden befindlicher Pkw, welcher von einem 29-Jährigen Fahrer geführt wurde, wich auf den rechten Fahrstreifen aus. Die beiden dahinter befindlichen Pkw konnten ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhren auf den 24-jährigen und dem 29-Jährigen Fahrzeugführer auf. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, hiervon einer schwer. Alle Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr war zur Absicherung und Bergung an der Unfallstelle vor Ort. Die A96 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden vollgesperrt, hierdurch entstand ein Stau von ca. 15 km. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 55 000 Euro. (APS Memmingen)