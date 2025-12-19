2087. Verkehrsunfall mit vier Pkw; eine Person verletzt – Unterhaching

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 78-jährige österreichische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Ford, die Münchner Straße in Richtung München. Nach der Einmündung zur Gartenstraße fuhr sie aus bislang unbekannten Gründen zu weit rechts und touchierte dort einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, Fiat. Durch den Aufprall wurde der Fiat auf den davor parkenden Pkw, Mini, und dieser wiederum auf einen davor ebenfalls parkenden Pkw, Subaru aufgeschoben.

Der Pkw der 78-Jährigen überschlug sich einmal in der Folge und landete auf dem Dach.

Die 78-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die vier beteiligten Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Münchener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Es kam hierbei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2088. Einbruch in eine Bäckerei – Forstenried

In der Zeit von Mittwoch, 17.12.2025, gegen 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 18.12.2025, gegen 05:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei. Hier wurde aus der Kasse ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zudem wurde in einem Nebenraum versucht, einen Tresor zu öffnen, was offensichtlich misslang.

Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Nach Entdeckung des Einbruchs wurde umgehend der Polizeinotruf 110 verständigt. Vor Ort wurden daraufhin umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Forstenrieder Allee und Züricher Straße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2089. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf durch falsche Ärztin – Laim

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 78-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer ihr unbekannten weiblichen Person. Diese gab sich als Ärztin einer Münchner Klinik aus und behauptete, dass sich die Tochter der 78-Jährigen mit einer Krebsdiagnose im Krankenhaus befinden und eine teure Behandlung benötigen würde. Die 78-Jährige gab im weiteren Gespräch an, dass sie Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Bereich zu Hause hätte. Daraufhin wurde die Geldübergabe an der Wohnanschrift der 78-Jährigen vereinbart.

Das Geld wurde von einer weiblichen Person abgeholt, welche sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61.

Die Abholerin konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 45 Jahre, 170 cm, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rattenhuberstraße, Hans-Thonauer-Straße und Fachnerstraße (Laim) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2090. Organisierter Callcenterbetrug, sog. Schockanruf durch falschen Polizeibeamten – Aubing

Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 12:15 Uhr, erhielt eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer ihr unbekannten männlichen Person, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Er erzählte ihr die bekannte Legende des Einbruchs in der Nähe, wobei angeblich ein Zettel mit ihrer Anschrift aufgefunden worden wäre. Zur Sicherung der Wertgegenstände müsse sie diese vor der Wohnungstüre deponieren, wo diese von Polizeibeamten abgeholt werden würden.

Insgesamt wurde die 60-Jährige knapp drei Stunden am Telefon gehalten. Schließlich legte sie Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro vor die Türe, wo diese gegen 15:00 Uhr abgeholt wurden.

Im Anschluss daran kam es der 60-Jährigen doch sehr verdächtig vor, woraufhin sie den Polizeinotruf 110 verständigte.

Die weiteren Ermittlungen in den Fall führt das Kommissariat 61.

Der Abholer konnte lediglich mit einer blauen Hose und einem dunklen Pullover bekleidet beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pretzfelder Straße, Riesenburgstraße und Weißensteinstraße (Aubing) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.