ELLZEE. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurde am 19.12.2025 um 09:13 Uhr über einen Brand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Stoffenried informiert.

Der Hauseigentümer, der zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in dem Einfamilienhaus wohnt, entdeckte den Brand in seiner Küche und wählte daraufhin den Notruf. Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Das Gebäude wurde durch den Brand stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen wurden. (KPI Neu-Ulm K1)

