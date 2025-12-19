2324 – Abend endet im Arrest

Innenstadt – Am Samstag (13.12.2025) verhielt sich ein 21-Jähriger in der Maximilianstraße aggressiv gegenüber Passanten und den Einsatzkräften. Er musste in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 03.15 Uhr geriet der 21-Jährige in der Augsburger Innenstadt mit mehreren Passanten in Streit und ging diese an. Polizeibeamte mussten einschreiten. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich aggressiv und beleidigte bzw. bedrohte diese. Auf Grund seines Verhaltens nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch im Polizeiarrest verhielt sich der Mann daneben und schlug mehrfach gegen die Gitterstäbe. Schließlich wurde eine Verletzung an dessen Finger festgestellt.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Beleidigung und Bedrohung. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2325 – Fahrten unter Alkoholeinfluss gestoppt

Göggingen – Am Samstag (13.12.2025) war ein Autofahrer alkoholisiert mit seinem Auto in der Gabelsberger Straße unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 35-jähriger Autofahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung beim Fahrer fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt war somit beendet.

Der 35-Jährige (rumänische STA) musste die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf eine Polizeidienststelle begleiten. Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Samstag (13.12.2025) war ein 25-Jähriger betrunken mit seinem Auto in der Straße „Alter Heuweg“ unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr fuhr der 25-Jährige mit seinem Auto und hoher Geschwindigkeit in der Remboldstraße. Eine Polizeistreife wurde auf den Mann aufmerksam und hielt ihn zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und alkoholtypisches Verhalten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Gegen den Mann (deutsche STA) wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

2326 – Polizei ermittelt mutmaßlichen Unfallverursacher

Innenstadt – Am Samstag (13.12.2025) verursachte offenbar ein 40-Jähriger einen Verkehrsunfall in der Hohenstaufenstraße und flüchtete anschließend.

Gegen 05.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein stark beschädigtes Auto auf. Dieses stand unversperrt auf einem Grünstreifen in der Hohenstaufenstraße, jedoch waren weder Fahrer noch Insassen vor Ort. Die Beamten ermittelten schließlich den mutmaßlichen Fahrer und suchten ihn an dessen Wohnadresse auf. Der 40-Jährige war dabei deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Bei dem Mann wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des 40-Jährigen.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2327 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – Ende der vergangenen Woche entwendete ein bislang Unbekannter eine Geldbörse aus einem geparkten Auto in der Derchinger Straße.

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 13.15 Uhr (11./12.12.2025) durchsuchte ein bislang Unbekannter einen Opel Corsa, der in der Derchinger Straße auf Höhe der Hausnummer 114 geparkt stand. Scheinbar war das Fahrzeug nicht versperrt. Der Täter entwendete nach bisherigem Stand einen Geldbeutel. Der genaue Beuteschaden steht derzeit nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel 0821/323-2310 zu melden.

2328 – Polizei stoppt „getuntes“ E-Bike

Innenstadt – Am Freitag (12.12.2025) war ein 22-Jähriger auf einem „getunten“ E-Bike unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 21.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 22-jährige E-Bike-Fahrer auf. Die Streife hielt den Mann zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten fest, dass das E-Bike auch ohne Treten angetrieben werden kann, praktisch wie ein Mofa bzw. Motorrad. Somit hätte das E-Bike ein Versicherungskennzeichen und eine entsprechende Versicherung benötigt. Zudem hätte der 22-Jährige für sein Gefährt in Besitz eines Führerscheins sein müssen. Dies alles war jedoch nicht vorhanden.

Gegen den Mann wird nun u.a. wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

2329 – Mann nach Unfallflucht gestoppt

Innenstadt – Am Samstag (13.12.2025) ereignete sich in der Friedberger Straße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst.

Gegen 20.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Auto in der Friedberger Straße unterwegs. Als er Höhe der Inverness-Allee nach links abbiegen wollte, schnitt ihn ein Linksabbieger des Gegenverkehrs. Der 32-Jährige musste ausweichen, um offenbar einen drohenden Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er einen Bordstein, wodurch sein Auto beschädigt wurde (Sachschaden ca. 2.000 Euro). Der andere Autofahrer flüchtete.

Der 32-Jährige nahm schließlich die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Schließlich konnte der andere Unfallbeteiligte nahe seiner Wohnadresse angehalten werden. Beim Fahrer handelte es sich um einen 64-jährigen Mann. Während der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit etwa 0,7 Promille alkoholisiert war. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des 64-Jährigen.

Gegen den 64-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt.

Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

2230 – Ladendieb angehalten

Oberhausen – Am Samstag (13.12.2025) entwendete ein 13-Jähriger mehrere Pods aus einem Supermarkt in der Biberbachstraße.

Am Samstagvormittag fiel einer Mitarbeiterin des Supermarkts der 13-Jährige auf. Dabei steckte sich der 13-Jährige mehrere Pods (Zubehör für sog. „Vapes“) in seine Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Die Mitarbeiterin hielt den 13-Jährigen an und rief die Polizei. Der Beuteschaden liegt bei ca. 60 Euro.

Die Streife übergab die Waren an den Supermarkt und stellte die Personalien des Jungen fest. Der 13-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.