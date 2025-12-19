BERG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Am Mittwoch, den 18. Dezember, gegen 3 Uhr, kam es am Autobahnrasthof Shell Berg bei Neumarkt i.d.OPf. zu einem Raubdelikt zum Nachteil zweier Männer. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Beteiligt waren ein 29-jähriger sowie ein 44-jähriger Mann, beide rumänische Staatsangehörige. Der 29-Jährige blieb unverletzt, der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 44-Jährige am Mittwoch, den 18. Dezember, gegen 03 Uhr, im Bereich der Tankstelle Shell am Autobahnrasthof Berg von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. In der Folge wurde der 44-Jährige von einem der Männer körperlich angegangen und im Gesichtsbereich verletzt. Anschließend verließen der 29-Jährige und der 44-Jährige gemeinsam den Bereich der Tankstelle und setzten ihre Fahrt auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Passau fort. Während der Weiterfahrt wurde der 29-Jährige von einem Pkw der Marke BMW, 5er-Serie, Touring, mit einem Kennzeichen einer bislang unbekannten Nation – mutmaßlich beginnend mit den Buchstaben „NRW“ – überholt. Der Fahrer des Fahrzeugs gab mittels Anhaltesignal „Bitte folgen“ zu erkennen, dass der 29-Jährige die Autobahn verlassen solle. Der 29-Jährige kam der Aufforderung nach und verließ gemeinsam mit dem BMW an einer bislang unbekannten Anschlussstelle die Bundesautobahn 3. Dort traten die drei bislang unbekannten Täter an ihn heran und forderten ihn ebenfalls zur Herausgabe von Bargeld auf. In der Folge wurden dem 29-jährige Rumäne mehrere tausend Euro entwendet. Nach Angaben des 29-Jährigen führten zwei der Tatverdächtigen jeweils eine schwarze, mutmaßlich aus Kunststoff bestehende Pistole mit sich. Ein Einsatz dieser Gegenstände erfolgte nicht.

Beschreibung der unbekannten Täter:

Anzahl: drei männliche Personen

Statur: zwei Personen mit normaler Figur

eine Person mit kräftiger Figur

Haare: alle drei Personen mit dunklen Haaren

Bart: eine Person mit schwarzem Bart

Bekleidung: alle drei Personen dunkel beziehungsweise schwarz gekleidet

Besonderheiten:

zwei Personen trugen jeweils einen silberfarbenen Stern, ähnlich einem sogenannten „Sheriff-Stern“, an einer Kette um den Hals

diese beiden Personen führten jeweils eine schwarze, mutmaßlich aus Kunststoff bestehende Pistole mit sich

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Personen, die am Mittwoch, den 18. Dezember, gegen 03 Uhr, im Bereich des Autobahnrasthofes Shell Berg bei Neumarkt i.d.OPf. oder im weiteren Verlauf auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Passau verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen beziehungsweise zu dem beschriebenen BMW geben können, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.