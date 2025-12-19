SCHLECHING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Donnerstagabend, 18. Dezember 2025, brach in einem kleinen Wohngebäude in Schleching ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Donnerstag (18. Dezember 2025), gegen 19.05 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über einen Brand in einem Zuhaus in der Austraße in Schleching ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrem Eintreffen einen Brand im Bereich des Dachstuhls fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Dennoch brannte das betroffene Objekt vollständig ab.

Ein Bewohner wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein. Noch am selben Abend wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hinzugezogen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden die Untersuchungen zur Brandursache durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgeführt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.