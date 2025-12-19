EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, wird in der Eggerbach-Halle der Bezirksparteitag der AfD stattfinden.

Als Reaktion darauf sind verschiedene Gegenveranstaltungen von anderen Parteien und Initiativen in unmittelbarer Nähe der Halle angemeldet.

Die Polizei Oberfranken wird gemeinsam mit weiteren bayerischen Einsatzkräften vor Ort sein, um einen reibungslosen Ablauf des Parteitages sowie der Gegenveranstaltungen sicherzustellen. Im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen ist mit Beeinträchtigungen des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs, insbesondere im Bereich der Eggerbach-Halle, zu rechnen.

Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken wird an diesem Tag vor Ort sein und ab 10:00 Uhr unter der folgenden Telefonnummer für Medienvertreter erreichbar sein:

Pressesprecher Polizei Oberfranken Tel.-Nr. 0173 8629049