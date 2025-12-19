IMMENSTADT. Seit dem 29.11.2025 wurde ein 59-Jähriger aus Immenstadt vermisst. Der Vermisste konnte nun wohlbehalten aufgefunden werden.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung (KPI Kempten/ PP Schwaben Süd/West)

