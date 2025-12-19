GUNZENHAUSEN. (1196) Am Donnerstag (18.12.2025) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 11:15 Uhr und 20:15 Uhr gewaltsam Zugang zu zwei Einfamilienhäusern, einem in der Lindleinswasenstraße und einem weiteren im Gemeindeteil Büchelberg. In den Innenräumen durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten aus dem Anwesen in der Lindleinswasenstraße Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Ob es bei dem Einbruch in Büchelberg zu einem Entwendungsschaden kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie die Kriminalpolizei Ansbach führten an beiden Tatorten Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald