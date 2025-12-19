PASSAU. Bei einer Durchsuchung am Montag (15.12.2025) fanden Ermittler der Kriminalpolizei Passau unter anderem mehrere Gramm Kokain und Bargeld. Die beiden Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln inhaftiert.

Aufgrund vorangegangener Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass zwei Syrer im Alter von 36 und 33 Jahren mit Betäubungsmittel illegal handeln sowie unter anderem Kokain an Minderjährige abgeben. Am Montag vollzogen Ermittler einen von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der beiden Tatverdächtigen. Dabei fanden die Beamten insgesamt rund 20 Gramm Kokain sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die zwei Männer wurden vorläufig festgenommen und beim zuständigen Amtsgericht in Passau vorgeführt.

Dort wurden die von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehle unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erlassen und beide Männer in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

