OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag den 18.12.2025 um 11.45 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2115 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wurde tödlich verletzt.

Ein 84-jähriger Mann aus Osterhofen befuhr mit seinem Pkw die Staatsstraße 2115 von Winzer kommend in Richtung Osterhofen. Beifahrerin war eine 88-jährige Frau. Auf Höhe Arbing kam der Mann aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzuggespann zusammen. Der 84-jährige Mann wurde an der Unfallstelle reanimiert, verstarb jedoch an seinen schweren Verletzungen.

Die Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige deutsche Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und sichergestellt. Nach Anordnung des zuständigen Staatsanwaltes wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden gesperrt. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Osterhofen, Altenmarkt, Künzing und Arbing eingesetzt.

Veröffentlicht: 19.12.2025, 07.2 Uhr