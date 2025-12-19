LANDSHUT. Seit heute (19.12.2025), ca. 5.30 Uhr, steht ein Einfamilienhaus im Dräxlmairweg in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es heute zum Brand eines derzeit leerstehenden Einfamilienhauses am Hofberg. Umliegende Bewohner werden aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach bisherigem Kenntnisstand ist von einer verletzten Person, die sich offenbar in dem Anwesen befand, auszugehen. Der Mann wurde mit Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Veröffentlicht: 19.12.2025, 07.15 Uhr