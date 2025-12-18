DIETMANNSRIED. Am 18.12.2025 kam es in der Keltenstraße zu einem Einsatz, nachdem der Verdacht auf einen Dachstuhlbrand gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen war. Stattdessen handelte es sich um verbranntes Essen, das für die Rauchentwicklung verantwortlich war.

Die Feuerwehr lüftete das betroffene Gebäude gründlich, um den Rauch zu entfernen. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden. Personen wurden nicht verletzt, und es entstand kein Sachschaden. (PI Kempten)