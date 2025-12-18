Inhalt:

2080. Vier Festnahmen nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln – Stadtgebiet München

2081. Organisierter Callcenterbetrug; sog.Schockanruf durch falsche Ärztin – Putzbrunn

2082. Rolltreppensturz an U-Bahnabgang – Altstadt

2083. Einbruch in einen gastronomischen Betrieb – Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt

2084. Vermisster 25-Jähriger aufgefunden – Grünwald

2085. 16-Jähriger verstirbt vermutlich an Drogenintoxikation – Landkreis München

2080. Vier Festnahmen nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln – Stadtgebiet München

Aufgrund eines Hinweises ermittelt das Kommissariat 82 des Polizeipräsidiums München seit Juni 2025 gegen vier Personen aus München, die in größeren Mengen illegalen Handel mit Kokain betreiben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-Jährigen, einen 37-Jährigen und einen 36-Jährigen, alle albanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München, sowie einen 25-jährigen mazedonischen Staatsangehörigen ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Im Laufe der umfangreichen Ermittlungen erließ das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnadressen im gesamten Stadtgebiet (Aubing, Obergiesing, Ramersdorf-Perlach, Milbertshofen). Die Beschlüsse wurden am Donnerstag, 11.12.2025, durch Beamte des Polizeipräsidiums München vollzogen. Im Rahmen der Durchsuchungen wurde Kokain im Kilo-Bereich, sowie mehrere Hundert Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt.

Daneben wurden eine scharfe Schusswaffe samt dazugehöriger Munition und eine Machete aufgefunden und sichergestellt. Alle vier Tatverdächtige wurden daher noch am Donnerstag, 11.12.2025, widerstandslos festgenommen und am darauffolgendem Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen alle vier Personen, sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 82 geführt.

2081. Organisierter Callcenterbetrug; sog.Schockanruf durch falsche Ärztin – Putzbrunn

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 12:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Putzbrunn von einer bislang unbekannten Täterin angerufen, welche sich am Telefon als Ärztin eines Krankenhauses ausgab.

Sie gab an, dass eine nahe Familienangehörige der über 80-Jährigen schwer erkrankt sei und für die Behandlung dringend teure, lebensnotwendige Medikamente benötigt werden. Um diese zu besorgen, soll die Angerufene einen hohen Betrag an Bargeld an einen Kurier übergeben.

Die Seniorin übergab daraufhin an der eigenen Haustüre Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Der Täter konnte daraufhin unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40 Jahre, 180 cm groß, kräftige Statur, braune Haare, europäisches Erscheinungsbild, hinkender Gang.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ottobrunner Straße, Oedenstockacher Straße, Neubiberger Straße (Putzbrunn) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2082. Rolltreppensturz an U-Bahnabgang – Altstadt

Am Freitag, 31.10.2025, gegen 22:45 Uhr, kam es im U-Bahnabgang des Bahnhofs Marienplatz zu einem Rolltreppensturz.

Zum genannten Zeitpunkt befand sich eine 40-jährige Philippinerin mit Wohnsitz im Landkreis München, auf der Rolltreppe am U-Bahnabgang der Haltestelle Marienplatz, die vom Sperrengeschoss auf das Gleis 1 führt in Fahrtrichtung Klinikum Großhadern.

Die 40-Jährige befand sich im oberen Drittel der Rolltreppe, als eine bislang unbekannte männliche Person die Rolltreppe zügig nach unten lief. Dabei stieß dieser, vermutlich unbeabsichtigt, die 40-Jährige an, die daraufhin das Gleichgewicht verlor und die Rolltreppe nach unten stürzte. Hierbei wurden eine 29-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg, ein 29-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim, eine 33-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München, sowie eine 28-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München, die sich ebenfalls auf der Rolltreppe befanden, umgestoßen.

Die männliche Person bemerkte das Sturzgeschehen der anderen Personen offenbar nicht und setzte seinen Weg fort.

Alle gestürzten Personen wurden leicht verletzt. Die 33-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, die übrigen Personen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen zu dem genannten Vorgang wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2083. Einbruch in einen gastronomischen Betrieb – Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 01:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam über den Seiteneingang unbefugt Zutritt zu einem gastronomischen Betrieb.

Dort hebelten sie einen versperrten Tresor, welcher sich in einem Nebenraum befand, auf. Im Anschluss verließen sie über den Betretungsweg den gastronomischen Betrieb mit der Tatbeute.

Die beiden bisher unbekannten Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Als der Betreiber des gastronomischen Betriebs den Einbruch bemerkte verständigte er den Polizeinotruf 110.

Vor Ort wurden umfangreiche Spuren Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 52.

Auf Grund von vorhandenen Videoaufnahmen können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, Mitte 20, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm, bekleidet mit einer weißen Jacke, Jogginghose mit einem „A“ auf dem Bein, weiße Turnschuhe, schwarzes Tuch über dem Mund, Bauchtasche.

Täter 2:

männlich, Mitte 20, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm, Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke der Marke North Face, weißes Kapuzenoberteil, Jogginghose, weiße Turnschuhe, weiße Handschuhe mit schwarzer Innenfläche.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Müllerstraße, Thalkirchner Straße, Pestalozzistraße (Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2084. Vermisster 25-Jähriger aufgefunden – Grünwald

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 02:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion 32 (Grünwald) bekannt, dass ein 25-jähriger Deutscher mit ungeklärtem Wohnsitz nur leicht bekleidet im Gemeindegebiet Grünwald zu Fuß unterwegs war. Durch die Mitteilung eines Trambahnfahrers wurde der Suchbereich rund ums Klinikum Harlaching ausgeweitet. Trotz intensiver Suchmaßnahmen, u.a. unter Einsatz der Rettungshundestaffel, konnte der 25-Jährige zunächst nicht aufgefunden werden. Im Verlauf des 17.12.2025 wurden weitere umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dabei kamen erneut Suchhunde und eine Einsatzhundertschaft zum Einsatz. Auch eine Polizeidrohne war an der Suche nach dem 25-Jährigen beteiligt. Zudem wurden u.a. die MVG und Taxiunternehmen über die Vermissung informiert und vonseiten der Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Gegen 21:00 Uhr meldete sich erneut ein Trambahnfahrer beim Polizeinotruf und teilte mit, dass er die gesuchte Person in der Nähe der Trambahnstation Geißelgasteig gesehen habe. Eine schnell eintreffende Polizeistreife konnte ihn noch sehen, jedoch rannte der 25-Jährige in ein angrenzendes Waldstück. Erneut kam eine Einsatzhundertschaft zum Einsatz. Mithilfe einer Polizeidrohne konnte eine Wärmequelle im Wald ausfindig gemacht werden. Hierbei handelte es sich um den 25-Jährigen, der kurz darauf durch Einsatzkräfte gesichert werden konnte. Aufgrund seiner Unterkühlung wurde der Rettungsdienst hinzugezogen.

Im Anschluss an die medizinische Erstbehandlung wurde der 25-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

2085. 16-Jähriger verstirbt vermutlich an Drogenintoxikation – Landkreis München

Nach derzeitigem Ermittlungsstand feierten mehrere Jugendliche und Heranwachsende in der Nacht von Montag, 15.12.2025, auf Dienstag, 16.12.2025, in einem Hotel im Landkreis München eine Party. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert. Infolge dessen verstarb ein 16-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Bayern. Der Polizeinotruf wurde gegen 05:45 Uhr darüber informiert. Zwei weitere Personen im Alter von 16 und 18 Jahren kamen aufgrund ihrer Mischintoxikation zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Am späten Vormittag wurde der Polizei bekannt, dass ein weiterer Jugendlicher im Alter von 17 Jahren, der im Zusammenhang mit der Party stand, zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Todesursache des 16-Jährgen, die Herkunft der Betäubungsmittel und etwaige Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die derzeit vom Kommissariat 12 geführt werden.