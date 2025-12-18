FREISING, 18.12.2025. Am gestrigen Mittwoch, den 17.12.2025, gelang es der Polizei in Freising einen Geldabholer festzunehmen und das Betrugsopfer vor weiterem finanziellem Schaden zu bewahren.

Ein 82-jähriger Deutscher aus Freising wurde bereits in der Vergangenheit mit angeblich lukrativen Anlagemöglichkeiten dazu gebracht, Zahlungen an eine betrügerische Firma zu tätigen, die vorgab, sein Vermögen zu vermehren.

Da zwischenzeitlich eine Onlineüberweisung nicht mehr möglich war, wurde dem Mann vorgeschlagen, dass er auch Bargeld übergeben kann, das dann angelegt wird.

Nachdem die Polizeiinspektion Freising davon Kenntnis erhalten hatte, betreute sie den Senior intensiv mit dem Ziel, zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Erding und der Kriminalpolizeiinspektion für Zentralaufgaben, den Abholer auf frischer Tat zu ertappen.

Am gestrigen Nachmittag konnte ein 21-jähriger Ukrainer festgenommen werden, als er dem Betrugsopfer den Umschlag mit einem fünfstelligen Eurobetrag abnehmen wollte.

Der Tatverdächtige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.