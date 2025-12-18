BAYREUTH. Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus ein. Die Kripo Bayreuth bittet um Hinweise.

Am gestrigen Mittwoch, den 17. Dezember 2025, zwischen 17.20 Uhr und 19.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Thiergärtner Straße im Ortsteil Destuben. Die Täter schlugen ein Fenster mit einer Klappbank ein, um ins Haus zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Zimmer des Hauses und entwendeten Schmuck.

Die Täter flüchteten durch ein weiteres Fenster. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der genaue Entwendungsschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.