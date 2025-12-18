EBERSDORF B. COBURG / LKR. COBURG. Zwei Unbekannte machten sich am Mittwochmorgen an einem der Rollos eines Einfamilienhauses in der Straße Pferchleite zu schaffen. Der Hauseigentümer überraschte die Täter dabei, woraufhin sie unerkannt flüchteten.

Der 65-jährige Bewohner schlief in seinem Haus, als er gegen 8.05 Uhr von einem lauten Krachen geweckt wurde. Als er zu seinem Fenster ging, erblickte er zwei Unbekannte, die gerade drauf und dran waren, den Rollo abzumontieren, um in sein Haus einzubrechen. Als der Mann die beiden anbrüllte, flüchteten sie unverrichteter Dinge in ein nahegelegenes Waldstück. Die Täter waren zirka 1,80 m groß und trugen dunkle Kapuzenpullover. Der Sachschaden am Rollo wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwochmorgen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen im Bereich der Straße Pferchleite in Ebersdorf b. Coburg gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.