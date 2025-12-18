DACHAU. Bislang Unbekannte brachen in den gestrigen frühen Morgenstunden in ein Schnellrestaurant in der Fraunhoferstraße ein und verursachten einen Schaden in Höhe von 30 000 Euro. Nachdem sie dabei von einem Mitarbeiter gestört wurden, verließen sie fluchtartig, ohne etwas erbeutet zu haben, das Gebäude. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz nach 4 Uhr morgens verschafften sich zwei bislang Unbekannte gewaltsam über einen Seiteneingang Zutritt in das Restaurant. Im Innenraum hebelten sie sämtliche Türen auf. Als sie im Begriff waren, einen Wandtresor mit einem Trennschleifer aufzuflexen, wurden sie von einem Mitarbeiter, der um 4 Uhr die Filiale betrat, gestört und flüchteten zu Fuß Richtung Innenstadt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.