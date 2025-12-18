ZIRNDORF / NÜRNBERG. (1194) Am Mittwochmittag (17.12.2025) verursachte ein Autofahrer einen Verkehrsunfall in Zirndorf und flüchtete anschließend. Die Polizei stoppte den 66-jährigen alkoholisierten Tatverdächtigen im Nürnberger Westen, nachdem er dort gegen mehrere Betonpfosten gefahren war.



Der 60-jährige Fahrer eines Iveco (deutsch) wollte gegen 13:00 Uhr von der Kreisstraße FÜ 19 kommend nach links in Richtung Schwabacher Straße abbiegen (Höhe Zirndorf-Leichendorf). Zur gleichen Zeit kam ein Toyota von der Schwabacher Straße und wollte in die Kreisstraße einfahren. Hierbei prallte das Auto gegen den stehenden Iveco. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Toyota in Richtung Rothenburger Straße davon. An dem Iveco entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Einige Zeit später meldete ein Zeuge einen Toyota, der in der Fürther Straße in Nürnberg gegen mehrere Betonpfosten gefahren sei. Der Fahrer mache zudem einen verwirrten Eindruck. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West stoppte das Fahrzeug. Die Beamten führten bei dem 66-jährigen deutschen Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Im Zuge der nun folgenden Ermittlungsmaßnahmen stellten die Polizisten den Zusammenhang zu dem vorangegangenen Unfallgeschehen in Zirndorf fest.

In der Folge ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an und stellten dessen Führerschein sicher. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler