HASELBACH/MITTERFELS, LKR. STRAUBING-BOGEN. Der Aufmerksamkeit eines Verkehrsteilnehmers war es wohl zu verdanken, dass sich ein Brand an einem Lkw, er auf einem Parkplatz in der Nähe des Fußballplatzes abgestellt war nicht weiter ausbreitete.

Am Sonntag, 07.12.2025, kurz nach 17.00 Uhr, verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Einsatzkräfte, da er zunächst beim Vorbeifahren an dem Parkplatz helles Licht wahrgenommen hat. Nachdem der Mann kurz zurückfuhr bemerkte er, dass die an dem abgestellten Lkw DB, Atego, der hintere rechte Reifen brannte und bereits zum Teil auf die Bordwand übergegriffen hat. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes zwar verhindert werden; der Schaden wird dennoch auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen übernommen. Nachdem eine vorsätzliche Brandlegung nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise.

Passanten/Verkehrsteilnehmer, die am Sonntag, 07.12.2025, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr im Bereich Rogendorf unmittelbar an der Staatsstraße zwischen Mitterfels und Rogendorf verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09421/868-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 18.12.2025, 09.00 Uhr