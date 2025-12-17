BUCHLOE / A96. Am Mittwoch den 17.12.2025, gegen 16 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Deutscher mit seinem Sattelzug die A96 von Landsberg kommend in Richtung Lindau. Kurz nach der Anschlussstelle Buchloe-Ost bemerkte dieser, wie Rauch an der rechten Fahrzeugseite aufstieg. Kaum hatte der 56-Jährige den Sattelzug am Seitenstreifen zum Stehen gebracht, schlugen bereits seitlich die ersten Flammen hoch. In kürzester Zeit stand die Sattelzugmaschine in Vollbrand. Die Feuerwehr Buchloe konnte glücklicherweise ein Übergreifen der Flammen auf den Sattelauflieger verhindern, welcher mit ca. 25 Tonnen getrockneter Hackschnitzel beladen war. Wegen eines Verdachts einer Rauchvergiftung, wurde der Fahrer zur Überprüfung in ein Klinikum eingeliefert. Zur Absicherung der Gefahrenstelle und der eingesetzten Rettungskräfte wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau komplett durch die Feuerwehr Landsberg gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Buchloe-Ost abgeleitet. Ein hinzugezogenes Fachunternehmen war mit der Bergung des zum Teil ausgebrannten Sattelzuges beauftragt. Der entstandene Gesamtschaden wird seitens der Polizei auf mindestens 160.000,- Euro geschätzt. Als Ursache für den Brand wird zum jetzigen Zeitpunkt von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Lindau für mehrere Stunden gesperrt. (APS Memmingen)

