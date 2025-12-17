2350 - Alkohol- und Drogenkontrollstellen in Augsburg

Stadtbereich Augsburg – Am Dienstag, den 16.12.2025, zwischen 18:00 und 21:30 Uhr, führte die „Kontrollgruppe Drogen im Straßenverkehr“ unter der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet Augsburg durch. Hierbei wurden stationäre Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Fahrtüchtigkeit zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen vorgenommen. Die Kontrollen fanden im Zusammenhang mit einer europaweiten Schwerpunktaktion „Alcohol & Drugs“ auf Initiative des Netzwerkes ROADPOL statt.

Die Beamten stellten im Stadtgebiet Augsburg insgesamt acht Verkehrsteilnehmer fest, welche unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wie Cannabis, Amphetaminen und Kokain standen. Diese Verkehrsordnungswidrigkeiten werden jeweils Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von mindestes 500 EUR sowie ein Fahrverbot nach sich ziehen. Zusätzlich war ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert unterwegs, der zudem mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei wird darüber hinaus weiterhin Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Schwerpunktaktion durchführen. Diese sind nicht nur auf das Stadtgebiet begrenzt, sondern finden auch in den Landkreisen des Zuständigkeitsbereichs der Polizeipräsidiums Schwaben Nord statt.

2351 – Polizei ermittelt Unfallbeteiligten

Innenstadt – Am Mittwoch (17.12.2025) ereignete sich in der Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete zunächst.

Gegen 02.15 Uhr war ein zunächst Unbekannter mit seinem Auto in der Jakoberwallstraße in Richtung Jakobertor unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 9 kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Grünstreifen sowie in eine Hecke. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort. Einem Polizeibeamten, der privat unterwegs war, fiel kurze Zeit später das Fahrzeug auf, da es stark beschädigt war und durch entsprechende Lautstärke sowie Funkenflug auf sich aufmerksam machte. Eine Streife kam vor Ort und machte den Fahrer ausfindig. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Mann. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Gegen den 18-Jährigen (deutsche STA) wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

2352 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Innenstadt – Am Dienstag (16.12.2025) war ein 21-Jähriger ohne Führerschein in der Augsburger Innenstadt unterwegs.

Gegen 12.20 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto in der Johannes-Haag-Straße. Dabei hielt er sich nicht rechts, sondern benötigte offenbar die gesamte Fahrbahn. Dieses Verhalten fiel einer Polizeistreife auf, die den Mann anhielt und eine Verkehrskontrolle durchführte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem ergaben sich konkrete Hinweise auf weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis.

Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den 21-Jährigen (syrische STA) wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

2353 – Polizei sucht Unfallzeugen

B17/ WWK-Arena/ FR Süd – Am heutigen Mittwoch (17.12.2025) verursachte ein 54-Jähriger einen Verkehrsunfall auf der B17. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Der 54-jährige Lkw-Fahrer war gegen 10.30 Uhr samt Anhänger auf der B17 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Auf Höhe der WWK-Arena geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrstreifen in die mittig angelegte Schutzplanke. Dabei wurden ca. 40 Felder Leitplanke auf einer Strecke von ca. 100 - 150 m beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Gersthofen klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.