2350 - Alkohol- und Drogenkontrollstellen in Augsburg
Stadtbereich Augsburg – Am Dienstag, den 16.12.2025, zwischen 18:00 und 21:30 Uhr, führte die „Kontrollgruppe Drogen im Straßenverkehr“ unter der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet Augsburg durch. Hierbei wurden stationäre Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Fahrtüchtigkeit zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen vorgenommen. Die Kontrollen fanden im Zusammenhang mit einer europaweiten Schwerpunktaktion „Alcohol & Drugs“ auf Initiative des Netzwerkes ROADPOL statt.
Die Beamten stellten im Stadtgebiet Augsburg insgesamt acht Verkehrsteilnehmer fest, welche unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wie Cannabis, Amphetaminen und Kokain standen. Diese Verkehrsordnungswidrigkeiten werden jeweils Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von mindestes 500 EUR sowie ein Fahrverbot nach sich ziehen. Zusätzlich war ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert unterwegs, der zudem mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
Die Polizei wird darüber hinaus weiterhin Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Schwerpunktaktion durchführen. Diese sind nicht nur auf das Stadtgebiet begrenzt, sondern finden auch in den Landkreisen des Zuständigkeitsbereichs der Polizeipräsidiums Schwaben Nord statt.
2351 – Polizei ermittelt Unfallbeteiligten
Innenstadt – Am Mittwoch (17.12.2025) ereignete sich in der Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete zunächst.
Gegen 02.15 Uhr war ein zunächst Unbekannter mit seinem Auto in der Jakoberwallstraße in Richtung Jakobertor unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 9 kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Grünstreifen sowie in eine Hecke. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort. Einem Polizeibeamten, der privat unterwegs war, fiel kurze Zeit später das Fahrzeug auf, da es stark beschädigt war und durch entsprechende Lautstärke sowie Funkenflug auf sich aufmerksam machte. Eine Streife kam vor Ort und machte den Fahrer ausfindig. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Mann. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.
Gegen den 18-Jährigen (deutsche STA) wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.
2352 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis
Innenstadt – Am Dienstag (16.12.2025) war ein 21-Jähriger ohne Führerschein in der Augsburger Innenstadt unterwegs.
Gegen 12.20 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto in der Johannes-Haag-Straße. Dabei hielt er sich nicht rechts, sondern benötigte offenbar die gesamte Fahrbahn. Dieses Verhalten fiel einer Polizeistreife auf, die den Mann anhielt und eine Verkehrskontrolle durchführte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem ergaben sich konkrete Hinweise auf weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis.
Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.
Gegen den 21-Jährigen (syrische STA) wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
2353 – Polizei sucht Unfallzeugen
B17/ WWK-Arena/ FR Süd – Am heutigen Mittwoch (17.12.2025) verursachte ein 54-Jähriger einen Verkehrsunfall auf der B17. Es entstand erheblicher Sachschaden.
Der 54-jährige Lkw-Fahrer war gegen 10.30 Uhr samt Anhänger auf der B17 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Auf Höhe der WWK-Arena geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrstreifen in die mittig angelegte Schutzplanke. Dabei wurden ca. 40 Felder Leitplanke auf einer Strecke von ca. 100 - 150 m beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt.
Die Autobahnpolizei Gersthofen klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.
2354 - Polizei ermittelt nach Anlagebetrug
Donauwörth - In den vergangenen Monaten betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen 72-jährigen Mann aus dem Raum Donauwörth.
Der Mann lernte zwei bislang unbekannten Tätern online kennen. Die beiden Unbekannten überredeten den 72-Jährigen, Geld auf einer Tradingplattform zu investieren. Der Mann überwies einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Der Mann wollte sein Geld wieder ausbezahlt haben. Das vereitelten die Unbekannten jedoch und rieten ihm, mehr zu investieren. Zwischenzeitlich zahlten sie einhundert Euro aus.
Der Mann bemerkte schließlich den Betrug und zeigte diesen bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte an. Es entstand ein Vermögensschaden i.H.v. circa 260.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Anlagebetruges.
Der Mann besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.
Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps:
Seien Sie misstrauisch, wenn:
- Hoher Gewinn bei geringem Risiko versprochen wird.
- Ihr Konto (angeblich) hervorragende Gewinnentwicklungen darstellt.
- Sie aufgefordert werden, immer mehr Geld zu investieren. So schützen Sie sich:
- Überprüfen Sie Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen.
- Schicken Sie niemals Geld an Unbekannte.
- Lassen Sie niemals Fernzugriff (Remote-Software) auf Ihrem Gerät zu.
- Der Dienstleister ist nicht bei www.bafin.de registriert? Vorsicht!
Mehr Informationen und Tipps, wie Sie sich vor Anlagebetrug schützen, finden Sie unter: www.polizei.bayern.de/aha
2355 – Nach rücksichtsloser Fahrweise - Polizei sucht nach Zeugen
B 300 und BAB A8/ Dasing/ FR Stuttgart – Am 15.12.2025 gegen 14.00 Uhr war ein Mercedes Sprinter auf der B300 von Schrobenhausen in südlicher Richtung unterwegs. Im Bereich Aichach kam es durch den Fahrer mehrfach zu gefährlichen Überholmanövern. Zudem fuhr der Sprinter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und geriet wiederholt auf die Gegenfahrbahn.
Anschließend fuhr der Fahrer in Dasing auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Auch auf der Autobahn setzte er seine riskante Fahrweise offenbar mit weiteren gefährlichen Manövern und Nötigungshandlungen fort. Eine Polizeistreife stoppte im Bereich der Anschlussstelle Günzburg den Fahrer und führte eine Verkehrskontrolle durch.
Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bittet Zeugen und Personen, die dem Sprinter ausweichen mussten oder durch dessen Fahrweise gefährdet, behindert oder genötigt wurden, sich unter Tel. 0821/323-2010 zu melden.
2356 – Polizei nimmt Mann in Gewahrsam (bereits lokal berichtet)
Dillingen/ Augsburg - Am 16.12.2025 kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Großen Allee zu mehreren Straftaten, bei denen ein 44-Jähriger (deutsche Staatsangehörigkeit) körperlich attackiert und beraubt wurde. Der 44-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 17:30 Uhr hielten sich der 44-jährige Täter sowie ein 46-jähriger Geschädigter (deutsche Staatsangehörigkeit) zu Besuch in der betreffenden Wohnung auf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Streit zwischen den beiden, wobei der 44-
Jährige mit den Fäusten auf den 46-Jährigen einschlug und ihm das Mobiltelefon raubte. Nachdem sich der 46-Jährige aus der Wohnung entfernen konnte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den 44-Jährigen in der Wohnung an und konnten das geraubte Mobiltelefon des Geschädigten sicherstellen. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der alkoholisierte 44-Jährige aggressiv und leistete erheblichen Widerstand, unter anderem versuchte er einen Polizeibeamten zu beißen.
Er wurde in Gewahrsam genommen und in den Arrest nach Augsburg verbracht. Bei der Verbringung in den Arrest leistete der 44-Jährige erneut Widerstand und bespuckte einen Polizeibeamten.
Er muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Gegen ihn wird nun wegen Raubes, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.
