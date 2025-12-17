NÜRNBERG. (1192) Eine bislang unbekannte Person warf am späten Dienstagabend (16.12.2025) einen Stein auf ein Auto, welches auf dem Frankenschnellweg unterwegs war. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 22:30 Uhr war die 42-jährige Fahrerin eines VW mit ihrer 12-jährigen Beifahrerin (beide deutsch) auf dem Frankenschnellweg in Richtung Erlangen unterwegs. Ein bislang Unbekannter warf einen Stein vom Leiblsteg und traf das darunter fahrende Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe. Die beiden Fahrzeuginsassinnen blieben glücklicherweise körperlich unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West auch Einsatzkräfte benachbarter Dienststellen eingebunden waren, führten bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem relevante Spuren. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten bitten hierbei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welche die Tat an sich beobachtet haben oder die im Bereich des Leiblstegs verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 65831114 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler