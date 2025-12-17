INGOLSTADT. Am 1. Dezember 2025 veranstaltete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in der Matthäuskirche in Ingolstadt einen ökumenischen Adventsgottesdienst für aktive und pensionierte Polizeiangehörige. Jährlich engagieren sich dabei die Gottesdienstbesuchenden für eine soziale Einrichtung in der Region und spenden für hilfsbedürftige Menschen. So war die diesjährige Adventskollekte für den gemeinnützigen Verein Wirbelwind Ingolstadt bestimmt, einem Träger einer Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt. Gerne überreichten Frau Polizeipräsidentin Kerstin Schaller und der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Herr Erster Polizeihauptkommissar Reinhard Kolb, gestern an den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Fred Over, und die Geschäftsführerin, Frau Bettina Pfahler, den Spendenerlös in Höhe von 750 Euro.

Freudig nahmen diese den Scheck entgegen und bedankten sich herzlich für die Spendenbereitschaft. Fred Over versicherte, dass das Geld zu 100 Prozent dort ankommt, wo es am Dringendsten benötigt wird.