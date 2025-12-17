SULZBACH-ROSENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Dienstag, 16. Dezember 2025, übergab eine 85-jährige Frau Geld an Betrüger. Die Übergabe fand in der Unteren Bachgasse in Sulzbach-Rosenberg statt. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 13:00 Uhr rief eine bislang Unbekannte bei einer Seniorin aus Sulzbach-Rosenberg an. Sie gab sich als Polizeibeamtin aus und behauptete, dass die Schwiegertochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht hätte und sie aus diesem Grund nun Geld zahlen müsse. Die unbekannte Anruferin forderte daraufhin eine Geldsumme. Im weiteren Verlauf übergab die Frau um circa 16:00 Uhr Schmuck sowie weitere Wertgegenstände in einer Plastiktüte an einen Abholer.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre alt

ca. 1,70 m groß

schlanke Statur

dunkelblonde Haare

Bekleidung: dunkler, knielanger Mantel

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: