SULZBACH-ROSENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Dienstag, 16. Dezember 2025, übergab eine 85-jährige Frau Geld an Betrüger. Die Übergabe fand in der Unteren Bachgasse in Sulzbach-Rosenberg statt. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen.
Gegen 13:00 Uhr rief eine bislang Unbekannte bei einer Seniorin aus Sulzbach-Rosenberg an. Sie gab sich als Polizeibeamtin aus und behauptete, dass die Schwiegertochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht hätte und sie aus diesem Grund nun Geld zahlen müsse. Die unbekannte Anruferin forderte daraufhin eine Geldsumme. Im weiteren Verlauf übergab die Frau um circa 16:00 Uhr Schmuck sowie weitere Wertgegenstände in einer Plastiktüte an einen Abholer.
Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:
- ca. 50 Jahre alt
- ca. 1,70 m groß
- schlanke Statur
- dunkelblonde Haare
- Bekleidung: dunkler, knielanger Mantel
Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.
Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps:
- Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.
- Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.
- Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!
- Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!
- Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!
- Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!