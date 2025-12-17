NIEDERBAYERN. Immer wieder gelingt es Telefonbetrügern mit unterschiedlichen Maschen, wie zum Beispiel „Schockanrufen“, Personen dazu zu bringen, große Bargeldsummen oder Wertgegenstände zu übergeben.

Die Betrüger passen dabei ihre Vorgehensweise immer wieder an bzw. ändern diese und lassen sich immer wieder neue Geschichten einfallen, um die Betroffenen zur Herausgabe von Wertsachen und Bargeld zu bewegen.

Vor kurzem wurde ein Betrugsfall in Niederbayern bekannt, bei dem die Betrüger die Gutgläubigkeit eines Taxiunternehmens ausgenutzt haben. Die Betrüger gaben vor, dass Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände abgeholt und an einen bestimmten Ort transportiert werden sollen. Das Taxiunternehmen wurde so unbewusst in betrügerische Handlungen verwickelt.

Das Polizeipräsidium Niederbayern rät:

Seien Sie besonders vorsichtig bei ungewöhnlichen Aufträgen, insbesdondere wenn Wertgegenstände oder größere Bargeldbeträge transportiert werden sollen.

Klären Sie im Zweifelsfall die Identität und den Hintergrund des Auftraggebers genau ab.

Nehmen Sie keine Aufträge an, die Ihnen verdächtig erscheinen oder bei denen Sie sich unsicher fühlen.

Melden Sie verdächtige Aufträge oder Anfragen umgehend der Polizei.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 17.12.2025, 14.00 Uhr