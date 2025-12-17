URSENSOLLEN, LKRS. AMBERG-SULZBACH. Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei Amberg: Im November gab es mehrere Einbrüche in ein Haus im Gemeindebereich von Ursensollen. Dabei wurde unter anderem ein Waffenschrank entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg konnte unter anderem anhand verdeckter Ermittlungen, in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Landshut, mehrere Tatverdächtige festnehmen.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 8. auf den 9. November. Die zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter brachen in das Haus einer Seniorin ein, durchwühlten mehrere Zimmer im Erdgeschoss und entwendeten unter anderem einen Waffenschrank mit mehreren Waffen, Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und eine umfassende Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Dabei wurden Beweise sichergestellt und auch die Nachbarn befragt. Schnell erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei amtsbekannte Männer.

Mitte Dezember folgte dann der Zugriff. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Landshut und Unterstützungskräften, unter anderem von der Bereitschaftspolizei und dem Bayerischen Landeskriminalamt, wurden zwei Wohnungsdurchsuchungen und drei Haftbefehle vollzogen. Das Unterstützungskommando der Bereitschaftspolizei drang in die Wohnung des 45-jährigen tatverdächtigen Rumänen ein und nahm diesen fest. Zudem fand der zweite Zugriff in einer Wohnung in Rottenburg a. d. Laaber statt. Auch hier drangen die Sonderkräfte ein und nahmen einen 35-jährigen Rumänen und eine 36-jährige Rumänin fest. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen wurden Gegenstände sichergestellt, die eindeutig der Seniorin aus Ursensollen bzw. dem dortigen Einbruch zugeordnet werden können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.