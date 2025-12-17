STAMMBACH, LKR. HOF. Am Dienstag drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Summastraße ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 15.45 Uhr bis 18.30 Uhr drangen die Täter über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten mehrere Räume ohne etwas zu entwenden, bevor sie durch ein Fenster im Erdgeschoss unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Summastraße bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.