GEFREES, LKR. BAYREUTH. Am Dienstag drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Neuenreuther Straße ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 13 Uhr bis 19.20 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner und drangen über die Terrassentüre in die Wohnung ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten. An der Terrassentür entstand ein Schaden von zirka 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Neuenreuther Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.