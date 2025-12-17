KULMBACH. Zwei Unbekannte brachen am Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus ein. Der Hauseigentümer überraschte die Täter. Einer der Einbrecher griff den Mann an, beide flüchteten.

Ein 64-jähriger Hauseigentümer kehrte gegen 11.45 Uhr nach einem Spaziergang zu seinem Wohnhaus in der Straße Kalte Marter zurück. Vor der Haustür traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der mit osteuropäischem Akzent sprach. Der Hausbewohner forderte den Unbekannten auf, das Grundstück zu verlassen, und begab sich anschließend in sein Haus. Zu diesem Zeitpunkt erkannte er noch nicht, dass soeben in sein Wohnhaus eingebrochen wird.

Als der 64-Jährige die Treppe ins erste Obergeschoss hinaufging, trat ein zweiter unbekannter Täter aus dem Schlafzimmer. Der Mann warf einen Koffer in Richtung des Hauseigentümers. Der Geschädigte wurde im Gesicht getroffen und erlitt eine blutende Nase. Eine ärztliche Behandlung nahm er nicht in Anspruch.

Der Täter flüchtete über den Balkon, gelangte über ein Vordach in den Garten und entkam schließlich auf die Straße. Der erste unbekannte Täter hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt.

Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob die Täter dabei Gegenstände entwendeten, ist derzeit noch unklar. Mehrere Streifen fahndeten daraufhin erfolglos nach den Tätern. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Bayreuth.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstag zur Mittagszeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen im Bereich der Straße Kalte Marter in Kulmbach gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Täterbeschreibungen:

Täter 1:

– Etwa 50 Jahre alt

– Osteuropäischer Akzent

– Circa 180 Zentimeter groß

– Dunkelgrüne Mütze

– Dunkelblaue Jacke

– Dunkelblaue Hose

Täter 2:

– Etwa 25 Jahre alt

– Grün-schwarze Jacke mit weißer Aufschrift auf der linken Brust

– Schwarze Cappy

– Türkiser Rucksack