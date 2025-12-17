LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. Ein bislang unbekannter Täter überfiel in den gestrigen Abendstunden (16.12.2025) in der Hauptstraße in Maisach eine Tankstelle und erbeutete unter Vorhalt eines Messers einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte betrat gegen 20:20 Uhr mit Schal und Base-Cap maskiert den Verkaufsraum und begab sich zielgerichtet hinter den dortigen Tresen zur Kassenkraft. Dort bedrohte er diese mit einem Messer und entnahm währenddessen das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Kirche.

Trotz einer umgehend eingeleiteten polizeilichen Nahbereichsfahndung mit Unterstützung einer Polizeidrohne und Personensuchhunden gelang dem Täter die Flucht.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 170 bis 175 cm groß, schlank, bekleidet mit einem schwarzen Schal, einer Trainingshose (Farbe unbekannt) einem schwarz-grau melierten Kapuzenpulli mit roten Streifen an den Ärmeln, einer schwarzen Base-Cap mit der Aufschrift „Noir“, schwarzen Turnschuhen mit weißen Elementen. Er trug weiße Latexhandschuhe und war mit einem Messer (Klingenlänge ca. 10 bis 15 cm) bewaffnet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Beobachtungen, die mit dem Überfall in Verbindung stehen oder zur Identifizierung des Flüchtigen führen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.