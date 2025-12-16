LANDSHUT. Nach einer Fahndung aufgrund des Verdachts eines Übergriffs im Juli 2024 am Ländtorplatz in Landshut konnte der bislang unbekannte Täter identifiziert werden.

Den bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich wohl um einen 21-jährigen Iraker aus dem Landkreis Landshut. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Landshut dauern an.

Die Polizeiinspektion Landshut bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Landshut, Tel.: 08571/9252-0

Veröffentlicht: 17.12.2025, 07.30 Uhr