IMMENSTADT. Seit dem 29.11.2025 wird ein 59-Jähriger aus Immenstadt vermisst. Der 59-Jährige ist als Einzelgänger bekannt und könnte sich zu Fuß fortbewegt haben. Er wurde von Bekannten als vermisst gemeldet, da diese keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen konnten.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der Vermisste wird dringend gebeten, sich bei den Behörden zu melden.

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier

Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Zeugen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der 0831 9909-1713 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (KPI Kempten)