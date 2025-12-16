PIDING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Montagvormittag, 15. Dezember 2025, wurde eine tote weibliche Person aus der Saalach bei Piding geborgen. Die Kriminalpolizei Traunstein führt in dem Fall die Todesfallermittlungen und bittet dabei insbesondere um Hinweise zur Identität der Toten, welche bislang nicht geklärt werden konnte.

Ein Spaziergänger sah am Montagmorgen (15.12.2025) um kurz nach 09.00 Uhr in Piding, vom Uferweg der Saalach aus, eine leblose Person im Wasser. Helfer der alarmierten Wasserwachten aus Bad Reichenhall, Freilassing und Laufen und der Freiwilligen Feuerwehren aus Piding und Bad Reichenhall bargen den Körper aus dem Fluss. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Die Todesfallermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bislang nicht. Jedoch ist die Identität der Toten derzeit noch ungeklärt, weshalb die Ermittler sich hierzu Hinweise aus der Öffentlichkeit erhoffen.

Beschreibung der Toten:

Weiblich, etwa 50 bis 60 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, schlank, braune kurze Haare, Augenfarbe braun, eine ca. 10 cm lange Narbe an der rechten Schulter.

Bekleidung:

Rosafarbene Turnschuhe Größe 37, türkisfarbene Hose und Oberteil, bordeauxrote Jacke mit Druckknöpfen und einem Aufnäher „94“ auf der linken Brustseite, blauschwarzmelierte Wolljacke Größe 42.

Wer kann der Kriminalpolizei Traunstein Hinweise zur Identität der Toten geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder an jede andere Polizeidienststelle.