KAUFBEUREN. Am Dienstagvormittag, 16.12.2025, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in der Hüttenstraße in Neugablonz aus. Grund war eine starke Rauchentwicklung im Innenbereich eines Gebäudes, in dem aktuell sieben Klassen der Gustav-Leutelt-Schule untergebracht sind. Die Rauchentwicklung entstand durch eine Verpuffung in der Heizungsanlage im Dachgeschoss, die einen Schmorgeruch und Rauch verursachte.

Die Schule war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits geräumt, da die Feuermelder ausgelöst hatten und sich die Schülerinnen und Schüler während der Pause außerhalb des Gebäudes befanden. Es gab keine Verletzten, und es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Personen.

Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude umfassend und konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler, die ab der siebten Klasse unterrichtet werden, wurden nach Hause geschickt, da ein Unterricht nicht mehr möglich war. Ein Fachbetrieb überprüfte die Heizungsanlage noch am Vormittag und stellte am Nachmittag eine lockere Schraube als Ursache für die Störung fest.

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

