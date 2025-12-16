NÜRNBERG. (1186) Im Zeitraum vom 06.11.2025 bis 10.11.2025 beleidigte ein sogenannter Influencer in der Nürnberger Innenstadt wahllos Passanten – Die Polizei sucht Geschädigte



Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurde auf TikTok-Videos aufmerksam, die von einem vermeintlichen Influencer im Internet veröffentlicht wurden. In diesen spricht der Mann verschiedene Personen in der Nürnberger Innenstadt an, bittet sie um eine Spende von 50 Cent für Kinder und filmt sie dabei. Passanten, die ihn ignorieren, beleidigt er anschließend.

In anderen Sequenzen gibt er sich als Fahrkartenkontrolleur aus und beleidigt auch hier wieder die Fahrgäste in seinen „Prank“-Videos.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die von dem Mann beleidigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-0 zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt