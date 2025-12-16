2066. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Montag, 15.12.2025, zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Zimmer durchsucht und Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Anschließend flüchteten der oder die Täter über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Als die Hausbewohnerin zurückkehrte und den Einbruch bemerkte, verständigte sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der König-Heinrich-Straße, Elsasstraße, Gurnemannstraße, Lohengrinstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

2067. Mehrere Containeraufbrüche auf einer Baustelle – Freimann

In der Zeit von Samstag, 13.12.2025, gegen 13:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, gegen 06:00 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam ein mit einer Stahlkette versperrtes Tor zu einem Baustellengelände.

Auf dem Gelände wurden anschließend sieben Baucontainer gewaltsam geöffnet und darin befindliche Elektrowerkzeuge entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden von mehreren tausend Euro.

Nachdem der Einbruch bemerkt wurde, wurde die Polizei verständigt. Die Spurensicherung führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Frankfurter Ring, Am Nordring, Max-Bill-Straße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2068. Gefährliche Körperverletzung in einem Bekleidungsgeschäft – Altstadt

Am Montag, 15.12.2025, gegen 19:15 Uhr, befanden sich mehrere Personen, welche in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen, in einem Bekleidungsgeschäft in der Neuhauser Straße. Dort gerieten sie aus noch ungeklärter Ursache in Streit, wobei sie mit im Geschäft befindlichen Gegenständen um sich warfen und aufeinander losgingen. Dabei nahm eine 29-jährige Deutsche mit ungeklärtem Wohnsitz eine Vase und schlug sie einer 41-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München auf den Kopf. Die 41-Jährige erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde und musste mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 29-Jährige und mehrere Begleitpersonen flüchteten im Anschluss zu Fuß. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Aufgrund des Familienverhältnisses zueinander, konnte die 29-Jährige jedoch ermittelt werden.

Durch die lautstarke Auseinandersetzung verließen über 30 Kunden fluchtartig das Ladengeschäft. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand nicht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

2069. Versuchter Raub einer Handtasche – Obergiesing

Am Montag, 15.12.2025, gegen 20:40 Uhr, befand sich eine 66-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Fußgängerin in der Aignerstraße. Dort schlugen ihr zwei männliche Personen unvermittelt von hinten gegen den Kopf und ins Gesicht und versuchten, ihre mitgeführte Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte, welche sich mit aller Kraft zur Wehr setzte, stürzte dabei zu Boden. Aufgrund der Gegenwehr gelang es den Tätern nicht, die Handtasche zu entwenden. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig zum Arzt.

Eine genaue Täterbeschreibung konnte die 66-Jährige nicht abgeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen, insbesondere männliche Personen, aufgefallen, die weggerannt sind oder außer Atem waren, im Bereich der Aignerstraße, Silberhornstraße, Giesinger Berg, Kolumbusplatz und Tegernseer Landstraße (Obergiesing) oder in deren näherer Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2070. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte; zwei Polizisten verletzt – Berg am Laim

Am Freitag, 12.12.2025, gegen 23:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine Ruhestörung in Berg am Laim informiert. Als die Polizeibeamten an der betreffenden Wohnung klopften, öffnete ihnen ein 62-jähriger Italiener mit Wohnsitz in München die Tür. Er war stark alkoholisiert und reagierte sofort aggressiv auf die Polizeibeamten. Als ihm weitere Maßnahmen angedroht wurden, griff er die Polizeibeamten tätlich an. Dabei würgte er einen männlichen Polizeibeamten und riss einer Polizeibeamtin an den Haaren. Mit Hilfe weiterer zur Unterstützung gerufener Polizeistreifen gelang es schließlich, den 62-Jährigen unter Kontrolle zu bringen, zu fixieren und festzunehmen.

Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Vorfall verletzt und waren nicht mehr dienstfähig. Der 62-Jährige wurde bei seiner Festnahme ebenfalls verletzt.

Während des Einsatzes wurden auch Bodycam-Aufzeichnungen gefertigt, die nun als Beweismittel im Strafverfahren zur Verfügung stehen.

Der 62-Jährige wurde zur Prüfung der Haftfrage der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wurde er am darauffolgenden Tag wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung, werden vom Kommissariat 26 geführt.

2071. Brandfall – Trudering

Am Montag, 15.12.2025, 10:30 Uhr, bemerkte eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München eine Brandentwicklung in ihrem Badezimmer. Anschließend informierte sie den Notruf.

Vor Ort konnten die alarmierten Einsatzkräfte feststellen, dass sich der Brand bereits auf die Küche ausgebreitet hatte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Als Brandursache kann ein Defekt der Belüftungsanlage nicht ausgeschlossen werden. In der Wohnung entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 geführt.

2072. Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Thalkirchen

Im Zeitraum von Samstag, 12.12.2025, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 13.12.2025, 08:30 Uhr, kam es im Bereich des Tierparks Hellabrunn zu Sachbeschädigungen durch Schmierschriften. Dies bemerkte eine Mitarbeiterin des Tierparks Hellabrunn und verständigte die Polizei.

Bislang unbekannte Täter beschmierten im Außenbereich des Tierparks mehrere Werbeplakate mit Parolen, in denen sich kritisch zur Zoohaltung geäußert wird. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 45.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tierparkstraße und Siebenbrunner Straße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.