LANDKREIS EICHSTÄTT. Bislang Unbekannte brachen von Sonntag (14.12.2025) auf Montag (15.12.2025) in zwei Praxen eines Ärztehauses am Ziegelberg in Wettstetten ein und entwendeten medizintechnische Geräte im Gesamtwert von ca. 200.000 Euro.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die jeweiligen zwei Arztpraxen und durchsuchten die Räume gezielt nach medizinischen Spezialinstrumenten. So entwendeten sie beispielsweise Gerätschaften, die für Ultraschalluntersuchungen oder zum Scannen und Vermessen eines Gebisses benötigt werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet verdächtigte Wahrnehmungen, die mit den oben genannten Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.