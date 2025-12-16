FÜRTH. (1184) Am Montagnachmittag (15.12.2025) stellte sich ein zunächst unbekannter Mann einer Joggerin in der Jakobinenstraße in den Weg und griff ihr in den Schritt. Die sich in ihrer Freizeit befindliche Polizeibeamtin nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und übergab ihn an eine Streife.



Die 30-jährige Polizeibeamtin joggte gegen 16:20 Uhr in ihrer Freizeit in der Jakobinenstraße. Hier stellte sich ihr ein zunächst unbekannter Mann mit seinem Fahrrad in den Weg und fasste ihr schließlich unvermittelt in den Schritt. Die Beamtin wählte den Notruf und erklärte dem 30-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) die Festnahme. Kurz darauf übergab sie den Mann der alarmierten Streife der Polizeiinspektion Fürth.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Ein Zusammenhang mit zwei ähnlich gelagerten Fällen kurz zuvor im Bereich Lederersteg und Süßheimweg (Nürnberg) wird geprüft. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Marc Siegl