REGEN. Ende Februar 2017 kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude, bei dem Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Aufgrund der Recherchen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei konnte nun ein 54-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach dessen Überstellung aus Spanien wurde er im Anschluss einer richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 54-jährige Albaner ist dringend verdächtig, sich am 25.02.2017 zwischen 01.15 Uhr und 03.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Geschäftsgebäude verschafft zu haben, über dieses in die Privatwohnung vorgedrungen zu sein und dort die Zimmer und Regale durchwühlt zu haben. Zudem steht er im Verdacht, einen Tresor angegangen und Bargeld sowie Schmuck entwendet zu haben, bevor er über das gleiche Fenster das Gebäude wieder verließ.

Durch die lange und intensive Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft Deggendorf und des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Straubing verdichtete sich der Tatverdacht gegen den 54-Jährigen derart, dass ein gerichtlicher Haftbefehl gegen ihn erwirkt werden konnte. Im Rahmen weiterer Recherchen wurde schließlich dessen Aufenthalt in Spanien bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf erwirkte daraufhin einen Europäischen Haftbefehl, der in Spanien vollzogen wurde. Am 11.12.2025 erfolgte mit Unterstützung der spanischen Sicherheitsbehörden die Rückführung des Beschuldigten nach Deutschland. Der Beschuldigte wurde am 12.12.2025 dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt, der schließlich die Einlieferung des Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt anordnete.

Ob der Mann als Täter weiterer Straftaten im Raum Niederbayern in Betracht kommt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 1612.2025, 09.55 Uhr