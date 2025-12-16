A9 / BAYREUTH. Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth nahmen in der Nacht von Sonntag auf Montag einen zur Fahndung ausgeschriebenen Audi auf der A9 ins Visier. Das gestohlene Fahrzeug war im Oktober von der polnischen Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Gegen 01.40 Uhr stoppten die Beamten den Audi A6 im Wert von zirka 20.000 Euro an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd. Im Fahrzeug saßen zwei polnische Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Der 29-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei stellte den Audi sicher. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat nun die Ermittlungen übernommen.