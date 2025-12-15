NÜRNBERG. (1182) Die Nürnberger Innenstadt stand am Montagabend (15.12.2025) erneut im Zeichen mehrerer politischer Versammlungen. Die Polizei verhinderte das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager und gewährleistete den ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens.



Ab 18:00 Uhr fanden sich auf dem Hallplatz zunächst rund 30 Personen ein, um dort eine angemeldete Versammlung unter dem Titel „Deutschland im Würgegriff linksextremer Propaganda“ durchzuführen. Zeitgleich formierten sich rund um den Hallplatz mehrere organisierte Gegendemonstrationen, deren Teilnehmerzahl auf insgesamt etwa 150 Personen geschätzt wurde. Vor Ort setzte die Polizei Sperrgitter ein, um die Teilnehmer der unterschiedlichen Versammlungen voneinander zu trennen.

Im Anschluss an eine Auftaktkundgebung führten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung einen Aufzug durch die Nürnberger Innenstadt durch, an dem sich in der Spitze rund 70 Personen beteiligten. Zeitgleich setzte sich ein Großteil der Gegendemonstranten auf einer ebenfalls angemeldeten alternativen Route in Bewegung.

Während des Aufzugs der erstgenannten Versammlung versuchten Gegendemonstranten wiederholt in den Bereich der Aufzugsstrecke zu gelangen, um diese zu blockieren. Dies konnte jedoch jeweils durch das Einschreiten der Einsatzkräfte verhindert werden. Nachdem der Aufzug zum Hallplatz zurückgekehrt war, wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 21:15 Uhr beendet.

Das Versammlungsgeschehen verlief insgesamt ohne größere Störungen. Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Michael Konrad