KÖNIGSDORF, OT HÖFEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Montag, 15. Dezember 2025, kam es auf der Bundestraße 11 im Gemeindebereich von Königsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Ein 63 Jahre alter Pkw-Fahrer missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Lkw-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 63-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Sachverständiger unterstützt nun die Polizeiinspektion Geretsried bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und den weiteren Ermittlungen.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Montag (15.12.2025) gegen 12.25 Uhr im Gemeindebereich von Königsdorf. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wollte ein 63-jähriger Mann aus Königsdorf mit seinem Pkw, von dem Weiler Pföderl kommend, die Bundesstraße 11 in Richtung Höfen überqueren und übersah dabei einen Langholz-Lkw, der in Richtung Königsdorf auf der übergeordneten Bundesstraße von einem 64-Jährigen auss Dietramszell gelenkt wurde.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Lkw erfasste den Pkw frontal, so dass der Wagen des 63-Jährigen in die angrenzende Wiese geschleudert und total beschädigt wurde. Der 63-Jährige wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt verstarb auf Grund der Schwere seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle, Der Fahrer dees Lkw erlitt einen Schock.

Der Gesamtsachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an die Unfallstelle an. Dieser wird zur genauen Rekonstruktion entsprechende Gutachten fertigen und die Untersuchungen der Polizeiinspektion Geretsried unterstützen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren neben 5 Streifenwagenbesatzungen der Polizeidienststellen aus Geretsried, Bad Tölz und der Verkehrspolizei Weilheim noch über 20 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Königsdorf und Schönrain, sowie ein Notarzt, zwei Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber.

Die Bundesstraße 11 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 17:15 Uhr gesperrt bleiben.