BRENNBERG, LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Freitag, 12. Dezember, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bankgebäude in Brennberg ein und versuchten, einen Geldautomaten zu öffnen. Die Tat scheiterte. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit weiteren gleichgelagerten Taten im Raum Regensburg und Pettendorf.

Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 3 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Bankgebäude. Der anschließende Versuch, den dortigen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen, misslang. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich; ein Entwendungsschaden liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Neben Einsatzkräften der Polizei war auch ein Personenspürhund im Einsatz. Durch diesen konnten bereits erste Erkenntnisse gewonnen werden, welche noch Gegenstand der Ermittlungen sind. Außerdem werden mögliche Tatzusammenhänge mit einem ähnlich gelagerten Einbruchsversuch in Pettendorf und Regensburg geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder insbesondere auffällige Fahrzeuge im Bereich des Bankgebäudes in Brennberg beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.