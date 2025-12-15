REGENSBURG. Am Samstag, den 13. Dezember, kam es in den frühen Morgenstunden am Gutenbergplatz zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 36-jährigen Mannes, bei dem ein Bargeldbetrag im dreistelligen Eurobereich entwendet wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Beteiligt war ein 36-jähriger deutscher Regensburger. Als mutmaßliche Täter gelten eine bislang unbekannte Person sowie eine weitere unbekannte Begleitperson. Nach bisherigem Ermittlungsstand begab sich der 36-Jährige am Samstag, den 13. Dezember, gegen 01:30 Uhr, fußläufig über den Gutenbergplatz in Regensburg auf dem Nachhauseweg. Dort wurde er von einer bislang unbekannten Mann angesprochen, der sich in Begleitung einer weiteren unbekannten Person befand. Nach einem kurzen Gespräch ging der unbekannte Täter den Geschädigten körperlich an, wodurch dieser zu Boden stürzte. Infolge des Angriffs erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen, insbesondere im Gesichtsbereich. Zeitgleich entwendete der unbekannte Täter aus der Geldbörse des Regensburgers einen Bargeldbetrag im dreistelligen Eurobereich. Anschließend entfernten sich der bislang Unbekannte sowie dessen Begleitperson fußläufig vom Tatort. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen im Fall übernommen.

Die unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Männlich, 185cm groß, ca. 25 Jahre alt, normale Figur, schwarze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, hochdeutsche Aussprache

2. Person: Männlich, osteuropäisches Aussehen, ca. 25-30 Jahre, ca. 190 cm, schlank, schwarze kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Stoffhose

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die am Samstag, den 13. Dezember, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, im Bereich des Gutenbergplatzes in Regensburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.