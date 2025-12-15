2333 – Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt

Antonsviertel – Am Mittwoch (03.12.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Hotelturm in der Imhofstraße. Dabei wurden ein 45-jähriger Bewohner sowie ein 28-jähriger Feuerwehrmann leicht verletzt.

Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Wohnung informiert. Die Feuerwahr kam vor Ort und löschte das Feuer.

Während zunächst ein technischer Defekt als Brandursache im Raum stand, ergaben sich im Laufe der polizeilichen Ermittlungen Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen einen 32-jährigen Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde durch einen Richter ein Haftbefehl erlassen. Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen am 08.12.2025 im Bereich Königsbrunn fest. Ein Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung in Vollzug. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Alle drei Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

2334 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Bergheim – Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mößmannstraße.

Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird aktuell abgeklärt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (09.12.2025) bis Sonntag (14.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Remboldstraße.

Die Höhe des Beuteschadens ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2335 – Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

Lechhausen – Am Samstag (13.12.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Brixener Straße einer 60-Jährigen eine Uhr überteuert zu verkaufen.

Gegen 15:00 Uhr sprach der unbekannte Mann die Frau an und wollte ihr drei Armbanduhren schenken. Für eine vierte Uhr forderte er von der 60-Jährigen eine Summe von 300 Euro.

Die Frau erkannte diese Masche, nahm die Uhren an sich und verständigte daraufhin die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit einem Auto.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 45 Jahre, ca. 185 cm groß, braune Haare, schlank, seriös gekleidet mit Hemd, Jackett und Jeanshose, südländisches Äußeres mit italienischem Akzent.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2336 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am Sonntag (14.12.2025) war ein 24-Jähriger mit seinem Auto ohne gültige Fahrerlaubnis in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs.

Die Polizei kontrollierte den 24-Jährigen gegen 06:45 Uhr. Dabei stellte die Streife fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

2337 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochzoll – Am Samstag (13.12.2025) entwendeten zwischen 05:00 Uhr und 17:00 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen versperrten E-Scooter in der Karwendelstraße.

Es handelt sich um einen E-Scooter in Grün der Marke „Streetbooster“. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

2338 – Polizei stoppt Alkoholfahrt

Innenstadt – Am Sonntag (14.12.2025) war ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Jakoberwallstraße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte gegen 05:45 Uhr den Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Streife unterband daraufhin die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.

Der 25-Jährige hat die afghanische Staatsangehörigkeit.