NÜRNBERG. (1180) In der Nacht von Sonntag (14.12.2025) auf Montag (15.12.2025) versuchte der Fahrer eines Audi gemeinsam mit seinem Beifahrer, im Nürnberger Stadtteil Schweinau, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt nahmen die Beamten beiden Personen fest.



Gegen 00:50 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Schweinauer Hauptstraße einen Audi kontrollieren, der mit zwei männlichen Personen besetzt war. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und entzog sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle in Richtung Südwesttangente.

Die Beamten nahmen mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte die Verfolgung des flüchtigen Pkw über die B 8 in Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch auf. Nach einer längeren Nachfahrt entdeckten Einsatzkräfte das verlassene Fahrzeug auf einem Waldweg bei Dietenhofen (Lkrs. Ansbach). Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahmen die Beamten den 31-jährigen bulgarischen Fahrer sowie den 40-jährigen bulgarischen Beifahrer im Ortsgebiet von Dietenhofen vorläufig fest.

Im Fahrzeug fanden die Beamten eine größere Menge Schmuck sowie weitere Wertgegenstände, die aus einer Straftat stammen könnten. Da der 31-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Zudem ergaben die ersten Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West führt die weiteren Ermittlungen. Dabei steht insbesondere die Klärung der Herkunft der aufgefundenen Schmuckstücke und Wertgegenstände im Fokus.



Erstellt durch: Michael Sebald