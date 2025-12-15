HOF / AACHEN. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof nach dem aufsehenerregenden Schockanruf in Hof vom 21. Oktober haben zu einem bedeutenden Erfolg geführt: Bei Durchsuchungen von mehreren Wohnobjekten am 10. Dezember konnten zwei weitere Tatverdächtige festgenommen werden. Sie befinden sich nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Im Ausgangsfall hatten Telefonbetrüger ein Ehepaar in Hof dazu bringen wollen, Wertgegenstände „zu ihrer Sicherheit“ vor die Haustüre zu legen. Der 71-jährige pensionierte Polizeibeamte durchschaute die Masche jedoch, überwältigte den sogenannten Geldabholer und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen diesen 21-jährigen Tatverdächtigen war bereits kurz darauf Haftbefehl erlassen worden.

Ermittlungen führen nach Nordrhein-Westfalen

Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Hof mehrere mutmaßliche Mittäter im Raum Aachen identifizieren – darunter Personen, die innerhalb der Tätergruppierung offenbar höherwertige Funktionen ausübten. Mit Unterstützung örtlicher Polizeikräfte führten Ermittler der Kripo Hof dann am 10. Dezember 2025 gleichzeitig mehrere Wohnungsdurchsuchungen im Raum Aachen durch.

Zwei weitere Festnahmen – mutmaßlicher Hauptakteur in Haft

Die Durchsuchungen führten zu zwei Festnahmen. Bei einem der beiden Personen handelt es sich um den mutmaßlichen Hauptakteur der Tätergruppierung. Ein weiteres Mitglied der Tätergruppierung war bereits zuvor bei einer Geldabholung in Nürnberg auf frischer Tat festgenommen worden und befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft.

Mit den Maßnahmen ist ein wesentlicher Schlag gegen die Täterstrukturen gelungen. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof setzen die Ermittlungen fort.