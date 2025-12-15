NEUNKIRCHEN AM BRAND, LKR. FORCHHEIM. Neue Erkenntnisse zum nächtlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft bringen Bewegung in den Fall. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, waren in der Nacht von Sonntag, den 21. September 2025, auf Montag, den 22. September 2025, bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim eingebrochen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen.

Den entstandenen Sachschaden am Verbrauchermarkt beziffert die Kripo zwischenzeitlich mit zirka 21.000 Euro.

Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug, einem grauen VW Passat, erhielt die Kriminalpolizei Bamberg am Freitagabend einen entscheidenden Hinweis. Ein aufmerksamer Passant meldete den gesuchten Pkw mit Erlangen-Höchstadter Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Von-Hirschberg-Straße in Neunkirchen am Brand. Dem Zustand des Fahrzeugs zufolge geht die Kriminalpolizei Bamberg davon aus, dass die Tatverdächtigen dieses bereits kurz nach der Tat dort abgestellt haben.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen zu dem grauen VW Passat in Neunkirchen am Brand gemacht hat oder Angaben zu den Personen machen kann, die das Fahrzeug dort abgestellt haben, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0951/9129-491.