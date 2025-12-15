WUNSIEDEL. Bei einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Hofer Straße am späten Samstagnachmittag konnten die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter hatten sich wohl durch Aufschneiden des Zaunes Zutritt zu dem Gelände eines Recyclingbetriebs verschafft und bereits mehrere Fahrzeugteile im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags aus diversen Containern zum Abtransport bereitgelegt, als die Tat bemerkt und gegen 17.45 Uhr umgehend die Polizei verständigt werden konnte.

Die Beamten nahmen zwei polnische Männer im Alter von 43 und 35 Jahren auf frischer Tat fest. Ein dritter Tatverdächtiger wurde kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen. Der 18-jährige Pole hatte sich mit einem polnischen Kleintransporter in Tatortnähe zum Abtransport der Beute bereitgehalten. Am Zaun entstand ein Schaden von zirka 500 Euro.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Sonntag dem Ermittlungsrichter am AG Hof vorgeführt, der Haftbefehl gegen die drei Männer erließ. Sie befinden sich nun wegen des Tatverdachts des Bandendiebstahls in Untersuchungshaft.